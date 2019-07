Messina, Fondo De Pasquale in perenne degrado: attesa la decisione del Comune

L'intenzione di cercare una svolta per Fondo De Pasquale c'è e il sopralluogo rappresenta il primo passaggio verso una reale riqualificazione. Abbandonata da decenni e in uno stato di perenne degrado, l'area che ricade nel quartiere Giostra è in attesa di un risanamento mai avviato.

«L'area apparteneva allo Iacp, ma è tornata al Comune dopo la decisione di non procedere alla costruzione di nuovi alloggi», ha spiegato il presidente del quartiere, Ivan Cutè, per il quale Fondo De Pasquale è sempre stato una priorità: «È un'area di assoluto degrado e a forte rischio ambientale, quindi l'Amministrazione deve individuare la destinazione d'uso. Il sopralluogo è solo rinviato ma Fondo De Pasquale non può ancora aspettare».

