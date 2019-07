Taormina, sarà rimossa dopo anni la gru rimasta montata sulle case residenziali

Dopo 15 anni i numerosi abitanti della popolosa area residenziale che comprende la Via Fontana Vecchia, contrada Zappulla e via Franz Pagano non avranno più sulle loro teste una gru.

È arrivata, infatti, finalmente ad una soluzione la vicenda di una gru che all'inizio degli anni duemila era stata utilizzata per alcuni interventi residenziali nella popolosa area di Taormina che si trova dietro Via Cappuccini e che poi, anche dopo la conclusione dei lavori, era rimasta li al proprio posto.

Alcuni residenti, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, avevano chiesto al Comune di Taormina di attivarsi per sollecitare la rimozione della gru e adesso l'Amministrazione comunale ha disposto che la gru venga portata via.

