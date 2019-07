Barcellona, ragazza si allontana da casa: ore di ansia, ritrovata a Venezia

Ritrovata a Venezia, a seguito delle ricerche dei carabinieri della Compagnia di Barcellona, B. C., studentessa di 16 anni, che, senza informare i familiari, si era allontanata volontariamente da casa, nel corso della serata di giovedì, dal quartiere periferico di Sant'Antonino intorno alle 19,30.

I militari, attivatisi dopo la denuncia presentata dai genitori alle 3 di notte, preoccupati perché non avevano notato la ragazza rientrare in casa, hanno immediatamente localizzato, grazie alla triangolazione con i ponti radio con cui si agganciava il telefonino della giovane, permettendo di stabilire che si trovava in movimento su un treno lungo la direttrice settentrionale.

Si è così accertato che la ragazza era diretta a Venezia per raggiungere una sua amica conosciuta mesi fa su Facebook e con la quale era rimasta sempre in contatto telematico. Contattata la famiglia della ragazza veneta e conosciuta l'esatta destinazione della giovane fuggita da casa, i carabinieri hanno attivato i servizi sociali dei comuni interessati, facendo rintracciare la giovane dalla polizia locale alla Stazione di Venezia.

Subito dopo la ragazza è stata accolta dai servizi sociali e dai carabinieri della Stazione di Murano che in attesa del rientro, su disposizione della Procura per i minorenni di Venezia, sarà affidata ad una comunità alloggio per minori.

