Cocaina a fiumi a Palermo e a domicilio 24 ore al giorno: smantellata rete dello spaccio

Fiumi di cocaina a domicilio e h24 a Palermo. La polizia di Stato ha smantellato una fiorente attività di spaccio che riforniva i clienti a qualsiasi ora e nei luoghi anche più periferici.

L’operazione è stata battezzata «H24 Evolution», con arresti e perquisizioni scattati all’alba contro due associazioni a delinquere che nel corso degli ultimi anni hanno fatto circolare lungo le strade del capoluogo palermitano fiumi di cocaina.

Il blitz è un seguito e una 'evoluzione' di una precedente operazione che, nel febbraio del 2017, portò all’esecuzione di alcuni provvedimenti a carico di pusher del rione Zisa. Si scoprì allora che i malviventi, tramite ordinazioni telefoniche, effettuavano continue cessioni di stupefacente ad acquirenti della 'Palermo bene'.

Le ultime indagini, svolte dalla Sezione Antidroga della Squadra mobile di Palermo e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, hanno registrato le attività di altre persone, sempre del rione Zisa che, facenti parte di organizzazioni strutturate ed attraverso un servizio telefonico h24, offrivano droga a tutte le ore, non soltanto 'take away', ma anche a domicilio, rappresentando un continuo punto di approvvigionamento per centinaia di acquirenti residenti in zone diverse del centro cittadino.

Tra i promotori dell’organizzazione di spacciatori e tra gli arrestati, il congiunto di un pregiudicato mafioso del mandamento della Noce. L’associazione controllava rigidamente l’attività di spaccio dei propri pusher, impossibilitati a qualsiasi forma di autonomia se non espressamente autorizzati, a seguito anche di elargizioni di somme di denaro. Ricostruite diverse dinamiche conflittuali tra pusher interessati ad aumentare il bacino di clienti, assicurandosi un’attività redditizia che consentiva di guadagnare svariate centinaia di euro al giorno.

