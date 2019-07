"Dipendenti con gravi disturbi psichici", il Comune di Messina avvia le verifiche

Il segretario generale del Comune di Messina ha inviato una nota a tutti i dirigenti comunali che ha come oggetto «Avvio procedure di verifica dell’idoneità al servizio».

Nella nota è scritto testualmente che si è «a conoscenza della presenza in servizio di numerosi dipendenti che a causa di disturbi del comportamento gravi, evidenti e ripetuti, si ritiene che abbiano un’inidoneità psichica permanente assoluta e relativa al servizio» e ancora che «al fine di procedere all’avvio del procedimento di verifica dell’idoneità al servizio chiede di comunicare i nominativi del personale assegnato che presenti le caratteristiche citate».

Lo rende noto la Uil messinese secondo cui «al Comune di Messina qualcuno immagina di costruire e pubblicare moderne liste di proscrizione. Siamo inorriditi e seriamente preoccupati poiché le nefaste liste di proscrizione hanno rappresentato momenti tragici e drammatici nella storia dell’umanità».

«Rispetto al merito dell’ordine impartito ai dirigenti vorremmo sapere - dicono Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Giuseppe Calapai, segretario generale Uil Fpl Messina, ed Emilio Di Stefano, segretario aziendale - con quali mezzi, criteri, metodi e professionalità dovrebbero essere individuati i lavoratori in questione poiché 'le caratteristiche citate' non possono essere decise a tavolino in maniera discrezionale o per fare vendette poiché, eventualmente, dovrebbero essere chiaramente a conoscenza dell’amministrazione in quanto parte integrante dei fascicoli personali nei quali, su questi aspetti, vi deve essere il parere e coinvolgimento del medico competente».

