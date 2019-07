Luminarie abusive a Messina, villaggio di Altolia al buio: disalimentati gli impianti

Il Servizio di Pubblica Illuminazione è stato costretto ad intervenire a causa dell'istallazione abusiva di luminarie nel villaggio di Altolia, a Messina, in vista, a quanto pare, di una festa patronale. La manomissione degli impianti di pubblica illuminazione avrebbe determinato, secondo i tecnici, un serio pericolo per la pubblica incolumità, ed è stata disposta la disalimentazione degli stessi impianti pubblici.

"Pertanto l'intero villaggio, grazie a questi scellerati, è rimasto almeno per ieri sera al buio - si legge in una nota -. Il fatto è stato già segnalato al Corpo di Polizia Municipale che è immediatamente intervenuto per l'accertamento dell'accaduto. Sarà formalizzata la conseguente denuncia".

© Riproduzione riservata