Messina, iniziati i lavori di manutenzione sul lungomare di Santa Margherita

Sono iniziati ieri mattina i lavori per la messa in sicurezza e sistemazione del lungomare di Santa Margherita. Le ringhiere pericolanti, o assenti in più punti, le buche lungo il marciapiede e la pavimentazione dissestata saranno presto un ricordo.

Le opere di manutenzione, che saranno completate in una decina di giorni, serviranno per porre rimedio a una situazione che, negli anni, è diventata sempre più critica. Si procederà con la sostituzione delle ringhiere in ferro e il posizionamento della pavimentazione mancante, che ha creato finora pericolosi dislivelli. In attesa della fine di questi interventi, intanto il primo obiettivo è stato raggiunto e, proprio sul lungomare a sud, è tornata la luce.

