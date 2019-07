Ponte sullo Stretto di Messina, in 300 a Torre Faro per dire "no" all'opera

Provengono da Messina, Catania, Reggio Calabria, Palermo, Siracusa i circa 300 manifestanti che si sono dati appuntamento a partire dalle 18 a Torre Faro per manifestare contro la costruzione del Ponte sullo Stretto.

Riportare l’attenzione sulla necessità di privilegiare la realizzazione delle infrastrutture per la città ma anche per il meridione è la finalità della “Rete no ponte” che sfilerà fino all’Horcynus Orca per tornare indietro lungo tutto il borgo marinaro e concludere il giro a Piazza dell’Angelo dove gli esponenti delle oltre 30 sigle aderenti terranno dei brevi interventi sul tema. Era dal 2013 che a Faro non venivano più organizzati cortei contro la realizzazione della grande opera.

