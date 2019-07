Stretta alla movida notturna a Capo d'Orlando: regole per musica e bibite

Stretta sulla movida notturna a Capo d'Orlando ed al bando bottiglie e lattine di bibite. Il sindaco paladino Franco Ingrillì ha firmato una ordinanza con cui si disciplinano gli orari e si regolamentano le emissioni sonore prodotte da locali pubblici.

Fino al 31 ottobre prossimo, tutti i titolari di locali pubblici, circoli e associazioni culturali, possono svolgere attività di intrattenimento e diffusione musicale: nei giorni feriali fino alle ore 24,00; il venerdì, nei giorni prefestivi e festivi fino alle ore 1,00 del giorno seguente. Nelle ore pomeridiane, viene esclusa la musica tra le ore 14,00 e le ore 17,00.

In ogni caso, le emissioni di musica in spazio esterno non potranno superare i 60 DB fino alle ore 22,00 ed i 50 DB dalle ore 21,30 e fino al limite di orario determinato. Inoltre, “dalle 24 e fino alle 7,30 di ogni giorno è vietata la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda contenuta in vetro o in lattina. Durante questo orario, le bevande possono essere somministrate unicamente in bicchieri di materiale biodegradabile". Le sanzioni saranno pesantissime e vanno da un minimo di 500 euro ad un massimo di 5 mila euro.

