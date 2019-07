Tragedia a Marina di Ragusa, 70enne muore in spiaggia per un malore

Un bagnante è morto questa mattina nella spiaggia di Marina di Ragusa dopo essere stato colto da un malore.

L'uomo, un pensionato di 70 anni, si era recato al mare con la moglie per fare un bagno e rinfrescarsi dalle alte temperature. Ma mentre si trovava nell’arenile, e prima di entrare in acqua, si è accasciato al suolo con ogni probabilità colpito da un infarto.

La tragedia è avvenuta nella zona del Circolo velico. Immediati i soccorsi di un’ambulanza del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Per favorire i soccorsi è stata temporaneamente sospesa la circolazione delle auto su metà lungomare.

© Riproduzione riservata