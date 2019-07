Un pullman ha investito una donna di 65 anni a Palermo. È accaduto in via Dante, all’incrocio con via Brunetto Latini. Le condizioni della donna sarebbero gravi.

Sul posto si trovano alcune volanti della polizia di stato e della polizia municipale e tre ambulanze. Soccorsa dei medici del 118, è stata trasferita in codice rosso al pronto soccorso.

