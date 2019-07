Legambiente, coste siciliane "fortemente inquinate": critica la situazione a Barcellona

Su 25 punti sulla costa monitorati, 16 risultano fuori dai limiti di legge. Di questi, 12 sono giudicati “fortemente inquinati”. Nel mirino ci sono sempre canali e foci che continuano a riversare in mare scarichi non adeguatamente depurati. È questa in sintesi la fotografia scattata lungo le coste siciliane da Goletta Verde, la campagna di Legambiente dedicata al monitoraggio sullo stato di salute delle coste. Cinque sono i punti giudicati “fortemente inquinati” in provincia di Palermo, ma il segno rosso è stato tracciato anche nelle altre province.

In provincia di Messina, ad esempio, è risultata “fortemente inquinata” la foce del torrente Patrì, a Barcellona Pozzo di Gotto.

