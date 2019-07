Falcone, 800 chili di bombole di gpl in un deposito abusivo: sequestro e denuncia

Scoperto un deposito abusivo di bombole di gpl a Falcone. La settimana scorsa gli agenti del distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito dei servizi specifici mirati al controllo del trasporto e deposito di merce pericolosa ed esplodente, hanno rinvenuto a Falcone un deposito di materiale esplodente che, alle successive verifiche, è risultato essere abusivo.

In particolare gli agenti hanno individuato, all’interno di un’abitazione privata, un vero e proprio deposito di bombole di gpl, che venivano custodite senza rispettare le norme di sicurezza in un luogo privo di qualsivoglia autorizzazione.

Le bombole di gpl, per la maggior parte piene, per un peso complessivo di 800 chili, sono state sequestrate e affidate ad una ditta specializzata. Il proprietario dello stabile, detentore della merce pericolosa, peraltro già titolare di attività di rivendita di gas in bombole, è stato deferito all’autorità giudiziaria per detenzione abusiva di materiali esplodenti.

