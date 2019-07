Messina, ha rubato una radio da un negozio a Tremestieri: arrestato

Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Messina, hanno arrestato in flagranza di reato, Piersanti Cavallaro, di 33 anni, per rapina aggravata e lesioni personali in concorso con un complice, tutt'ora ricercato.

Il malfattore, dopo aver rubato un’autoradio da un negozio in zona Tremestieri, ignaro della presenza di un’ulteriore placca antifurto nella confezione, ha fatto scattare l’allarme e con il complice si è dato alla fuga a bordo di un’autovettura, parcheggiata nei pressi del negozio che, nella corsa, ha tamponato due macchine. I ladri si sono sbarazzati dell’autoradio rubata lanciandola dal finestrino e Cavallaro, che si trovava alla guida, con manovre pericolose ha messo a rischio la vita del proprietario del negozio e dei due dipendenti che hanno provato a bloccare l’auto. Uno dei due dipendenti riportava una contusione alla mano.

Grazie alle indicazioni fornite dalle vittime e ai filmati delle telecamere di videosorveglianza, gli investigatori hanno rintracciato Cavallaro in un’altra zona della città. L’uomo è finito agli arresti domiciliari.

