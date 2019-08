Giardini Naxos, perseguita e insulta la ex: 52enne arrestato per stalking

Un uomo di 52 anni di Giardini Naxos è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Messina, perché accusato di atti persecutori, violenza sessuale e violazione di domicilio in danno dell'ex fidanzata.

Ai carabinieri la donna lo aveva denunciato perché costretta a subire negli anni, soprattutto dopo la fine della relazione, avvenuta lo scorso maggio, continue minacce, insulti anche in pubblico, arrivando a tempestarla di messaggi e perfino ad introdursi in casa. L'arrestato è stato rinchiuso nella Casa Circondariale di Messina.

