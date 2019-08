Messina, anziana morta per malnutrizione: assolto il figlio

I giudici della Corte d'Assise di Messina hanno assolto, perché il fatto non sussiste, Salvatore Sanseverino dall'accusa di aver abbandonato la madre anziana e malata, fino alla morte, avvenuta, a febbraio 2016. Secondo l'accusa Sanseverino avrebbe lasciato la donna per diversi mesi in stato di malnutrizione, in un inadeguato contesto igienico sanitario e in condizioni incompatibili con l'età e le patologie di cui soffriva.

Contestazioni aggravate, dall'addebito secondo cui da tali condizioni di vita sarebbe poi derivato il decesso. Le accuse sono però cadute. L'imputato era difeso dall'avvocato Santino Trovato. Attraverso una serie di testimonianze e ricostruzioni la difesa ha provato le cure prestate alla donna, anche attraverso l'impiego di alcune badanti e la somministrazione delle terapie farmacologiche assicuratagli dal figlio

