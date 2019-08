Omicidio Alfano a Barcellona, poche certezze e misteri: la verità è ancora lontana

In questo tragico romanzo criminale barcellonese pieno zeppo di misteri che è diventato l'omicidio di Beppe Alfano ci sono una moglie e tre figli che non vedono da tempo un marito e un padre. Ammazzato a 47 anni dalla mafia nel 1993. E le poche certezze vacillano clamorosamente.

Il boss barcellonese Giuseppe Gullotti ha addirittura chiesto la revisione del processo che lo ha visto condannato a 30 anni come mandante, mentre il killer del giornalista, Antonino Merlino, sta scontando senza lamentarsi in cella la sua colpa, che però alcuni pentiti di peso non gli addebitano affatto. Nella sua richiesta di revisione l'avvocato di Gullotti parla di «comportamenti equivoci» perfino per il pm che condusse le indagini sull'omicidio.

