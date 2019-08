Stop all'ambulantato selvaggio, il sindaco di Santa Teresa “libera” le vie del centro

Con un'ordinanza sindacale il sindaco di Santa Teresa Riva, Danilo Lo Giudice, intende ridare decoro alle arterie principali del paese ed in particolare alla piazza Antonio Stracuzzi eliminando la presenza ingombrante e rischiosa dell'ambulantato illegale a partire già dalla data odierna. Già nel 2013 l'amministrazione, guidata allora da Cateno De Luca, aveva posto delle limitazioni e divieti su alcune vie cittadine.

Adesso si è resa necessaria una nuova regolamentazione. D'ora in avanti, l'esercizio del commercio ambulante sarà interamente vietato. Gli ambulanti potranno svolgere l'esercizio commerciale nelle aree pubbliche, ove non vige il divieto, ma sempre in forma itinerante.

