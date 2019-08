Differenziata a Messina, soglie in crescita: a luglio segnati dati record

Percentuali tutte in aumento rispetto a dodici mesi fa su tutti i comparti della Differenziata. Da luglio 2018 a allo stesso mese nel 2019, MessinaServizi ha accertato un autentico boom per quanto riguarda la plastica con un importante +41%, a cui segue un altrettanto positivo +38% di cartone. In crescita anche vetro (+19%) e carta (+14%).

Soglie alte, in alcuni casi record, anche per ciò che concerne i dati di Differenziata in tonnellate nello scorso mese di luglio: 80 di plastica, 340 di cartone, 250 di vetro, 170 di carta, 40 di metallo. Circa 900 tonnellate di materia prima seconda che non è andata in discarica e che sarà totalmente recuperate dai consorzi del sistema Conai.

