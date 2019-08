Rifiuti abbandonati a Messina, sanzioni più care: multe da 450 euro

Trentasei le multe elevate in sette giorni a Messina dalla polizia Metropolitana e quella Municipale nell'ambito della lotta all'abbandono selvaggio dei rifiuti. E crescono le sanzioni per chi sbaglia orario o giorno per gettare la spazzatura.

Infatti per la prima volta in questa settimana sono state applicate le nuove sanzioni introdotto lunedì scorso dall'Amministrazione.

Per il conferimento nel cassonetto di rifiuti fuori orario o nel giorno sbagliato si passa da 103 euro a ben 450.

Per conferimento accanto al cassonetto da 128 sempre a 450. Per l'abbandono in un luogo lontano dalle postazioni la multa resta di 600 euro.

In questa settimana 21 le sanzioni, di cui 19 da 450 euro, e due da 600 elevate dalla Polizia Provinciale e 15 di cui 8 da 450 per la Polizia Municipale.

