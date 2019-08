Beccato con 83 panetti di hashish in casa, arrestato 47enne a Palermo

Si è concluso con un grosso sequestro di hashish e con l'arresto del 47enne Maurizio Pollicino un blitz della Polizia al confine tra i quartieri "Calatafimi" ed "Altarello", a Palermo.

In via Tasca Lanza, i poliziotti hanno notato giungere dalla via Altarello un uomo a piedi che, forse insospettito dalla presenza in zona di persone a lui "sconosciute", ha affrettato l'andatura dirigendosi in via Attilio Barbera; qui e' stato raggiunto, bloccato ed identificato.

In ragione dello stato di tensione manifestato all'atto del controllo, gli agenti hanno ritenuto opportuno effettuare una perquisizione domiciliare nella poco distante abitazione dell'uomo, avvalendosi anche del prezioso contributo delle "Unità cinofile" della Questura. "Yndira", cane poliziotto, ha immediatamente segnalato la presenza di droga.

In particolare, nella camera da letto del malvivente, accanto al comodino, racchiusi in uno scatolo di cartone e in un borsello, i poliziotti hanno rinvenuto 83 panetti, contrassegnati da diversi simboli e del peso di circa 100 grammi ciascuno di sostanza di colore marrone, poi risultata hashish agli esiti degli esami di laboratorio prodotti dal Gabinetto di Polizia Scientifica di Palermo. Lo stupefacente è stato pertanto posto sotto sequestro e Pollicino arrestato.

Ulteriori indagini sono in corso per risalire alle identità di eventuali complici del pusher e alla provenienza del consistente carico di stupefacente rinvenuto.

© Riproduzione riservata