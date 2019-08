Atm Messina, svolta tecnologica: arrivano i biglietti elettronici

La nuova Atm avrà in dote quasi 2 milioni di euro per allinearsi alla tecnologia del secolo. Sono i soldi del Pon Metro, il Piano operativo nazionale che assegna risorse speciali alle Città metropolitane come Messina. Un milione e settecentomila euro per tre linee di intervento, il cui bando è pronto per essere pubblicato da Palazzo Zanca. Darà a Messina la bigliettazione elettronica, il sistema di monitoraggio continuo dei mezzi in circolazione in città e le attese paline elettroniche alla fermata.

Quando questa “rivoluzione” sarà completata, il biglietto cartaceo verrà sostituito da uno che conterrà un codice identificativo che, avvicinato alla macchina montata sui bus, consentirà un'obliterazione non più meccanica.

© Riproduzione riservata

