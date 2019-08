Messina, polemica sul mercato di Mortelle: «Sono le strutture balneari la vera tradizione»

Un vespaio di polemiche poche ore dopo il “battesimo”. Una scelta che non convince tanti cittadini messinesi. La decisione di creare un mercatino a Mortelle risulta indigesta a molti e all'indomani dell'inaugurazione è stata avviata una petizione. Un gruppo di residenti e titolari di lidi chiedono la revoca della delibera.

Nella premessa della raccolta firme si chiama in causa il sindaco Cateno De Luca, ricordandogli che Mortelle è da sempre conosciuta per le «strutture balneari» e non per i «mercati». E ancora: «Noi la tradizione la conosciamo, per questo motivo siamo convinti che non si possa imporre l'ambulantato come cura di una crisi che attraversa la nostra città».

