Rifiuti a Messina, stangata per gli incivili: quadruplicate le sanzioni

Osservare la norma che vieta di gettare fuori orario i rifiuti non è più solo un ossequio al senso civico, ma una vera e propria questione di tasca. La sanzione, in questa settimana, è stata quadruplicata e già in tanti hanno avuto l'occasione per scoprirlo nella maniera più diretta possibile. Da lunedì a venerdì scorso, gli agenti di polizia hanno elevato 36 multe a Messina.

Le sanzioni applicate sono quelle modificate dalla Giunta. Per il conferimento nel cassonetto fuori orario o nel giorno sbagliato si è passati da 103 euro a ben 450. Per il conferimento accanto al cassonetto da 128 a 450. Per l'abbandono in un luogo lontano dalle postazioni la multa resta di 600 euro.

