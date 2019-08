Tragedia sfiorata a Taormina, ramo cade sulla spiaggia di Isola Bella: 7 feriti

Dramma sfiorato all'Isola Bella, a Taormina, dove oggi intorno alle 14 un ramo di un albero di pino si è spezzato provocando il panico in spiaggia. Nella caduta del ramo sono rimaste ferite 7 persone che si trovavano in spiaggia in una domenica in cui la Riserva Naturale era gremita di bagnanti.

Sul posto sono intervenuti subito la Guardia Costiera di Giardini e i Vigili del Fuoco, e i Carabinieri della Compagnia di Taormina. Momenti di panico si sono verificati nella Riserva Naturale, dove l'improvviso cedimento dell'albero ha suscitato comprensibile paura tra i bagnanti.

I feriti sono stati trasportati in ospedale dal 118 ma per circostanze miracolose non si registrano gravi conseguenze. Sulla vicenda sono adesso in corso accertamenti delle autorità competenti, la zona interessata dal fatto è stata transennata a tutela della pubblica incolumità.

