Colpito da un pugno fuori dalla discoteca a Santa Teresa di Riva, il ragazzo migliora leggermente

Migliorano leggermente le condizioni di Gianluca Trimarchi, il ragazzo colpito da un pugno fuori da una discoteca a Santa Teresa di Riva. È emerso dai test neurologici a cui è stato sottoposto nelle ultime ore al Policlinico universitario Gaetano Martino.

Il ventisettenne è ancora ricoverato in prognosi riservata nell’Unita di Rianimazione. In seguito all’aggressione, i carabinieri hanno arrestato il trentenne Francesco Saporito, istruttore di arti marziali messinese che ha colpito Gianluca durante una banale discussione per motivi di viabilità. Saporito è in carcere con l’accusa di lesioni gravissime aggravate dai futili motivi.

