Oltre 400 chili di rifiuti e materiali tolti dalle sponde e dalle acque del lago Ganzirri a Messina

La prima giornata si era tenuta lo scorso 29 giugno. Ieri la replica. Ancora una volta i volontari dell'associazione “Canottieri Peloro” e della Pro Loco Capo Peloro di Messina, a dimostrazione del loro amore per questa preziosa porzione di territorio, hanno dedicato la domenica alla pulizia straordinaria delle sponde del Lago grande di Ganzirri.

Ieri, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, la seconda edizione di “Siamo tutti sulla stessa barca", giornata di sensibilizzazione ecologica, che ha visto la partecipazione di decine di cittadini che hanno dato il loro contributo per ripulire le aiuole e togliere i rifiuti di vario genere che deturpano quell'angolo di paradiso in terra, nel cuore della Riserva naturale orientata dei Laghi e di Capo Peloro.

