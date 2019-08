Vulcano, finisce con l'auto in una scarpata: salvato un turista romano

Un turista romano di 25 anni è finito in una scarpata a Vulcano, nelle Eolie. Per soccorrerlo si sono dovuti mobilitare un elicottero dei vigili del fuoco da Catania, i carabinieri e la guardia costiera che con la motovedetta da Lipari ha trasferito una squadra di pompieri nell’isola.

Con l’ausilio di un vericello tra non poche difficoltà l’escursionista è stato soccorso. Successivamente è stato trasferito alla guardia medica: era sotto choc e disidratato. L’impegno in trasferta dei vigili del fuoco non ha permesso di intervenire a Lipari per un inizio di incendio che ha interessato nuovamente la borgata di Lami.

Nel giro di pochi giorni è il terzo rogo scatenato dai piromani. Al vaglio degli inquirenti vi sono le immagini di alcune aree videosorvegliate.

