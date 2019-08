Palermo, si schianta con la moto sul guard rail: morto un 18enne, grave l'amico

Tragico incidente stradale a Monte Pellegrino a Palermo, in via Pietro Bonanno: due giovani a bordo di una moto sono finiti contro un guard rail e l'impatto è risultato fatale al 18enne Giulio Franco.

La scorsa notte il giovane era in sella alla sua Suzuki GS 500 quando ha perso il controllo del mezzo schiantandosi fatalmente. Il sinistro è avvenuto nella zona tra il Belvedere e il Santuario di Santa Rosalia. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il ragazzo non c'è stato niente da fare.

In moto oltre alla vittima c'era anche un amico, il 19enne C.S., che è stato soccorso dall'ambulanza e adesso si trova ricoverato in gravi condizioni a Villa Sofia. Sul posto anche la polizia municipale per condurre i rilievi e chiarire la dinamica del tragico impatto.

