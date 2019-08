Passeggiata dei giganti a Messina, De Luca: "Proviamo a salvare le tradizioni"

Potrebbe essere salvata la “passeggiata dei giganti”. Lo ha annunciato il sindaco di Messina Cateno De Luca in commissione consiliare."

«Proviamo a salvare la tradizione. Abbiamo parlato con il questore per trovare una soluzione tecnica che possa salvaguardare la sicurezza e anche le abitudini radicate nel territorio».

Con gli assessori è in previsione un tavolo tecnico per verificare le operazioni per garantire la passeggiata da via Catania a Camaro previsto per venerdì prossimo e poi il resto dei trasferimenti. Per l’assessore Minutoli l’ostacolo era la necessità di dover chiudere lo svincolo di Messina centro durante la passeggiata.

Si stanno qyubdu verificando nuovamente le condizioni di sicurezza per l’organizzazione del tradizionale evento e domani, alle ore 12, in questura si svolgerà in via straordinaria, su richiesta del Comune, un tavolo tecnico con il questore vicario Nicola Spampinato, finalizzato a riconsiderare e valutare la fattibilità della Passeggiata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.

