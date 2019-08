Pronto soccorso di Taormina in difficoltà, il personale rinuncia alle ferie

Blitz dei vertici dell'Asp di Messina al Pronto soccorso dell'ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Il manager dell'Azienda, Paolo La Paglia, ha effettuato un sopralluogo per monitorare lo stato delle attività dei reparti ospedalieri e del Pronto soccorso.

I turni al Pronto soccorso, dove intanto ora la media degli accessi giornalieri è di circa 120 persone, verranno garantiti ad agosto con il sacrificio del personale del reparto, che sarà l'unico a non prendere, in sostanza, i 15 giorni di ferie estive dovuti in questo periodo agli operatori e che si accontenterà di soli 4-5 di ferie.

Così, a quanto è dato sapere, i turni verranno coperti per 5 mattine con un medico del Pronto soccorso e un medico di altri reparti. In qualche giornata i rinforzi, stando ad una ipotesi di queste ore, potrebbero arrivare dalla Chirurgia e dalla Medicina generale.

L'articolo completo nell'edizione odierna di Messina della Gazzetta del Sud.

