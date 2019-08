Marijuana nascosta in casa e nella biancheria intima: due arresti a Messina

La marijuana nascosta nella biancheria intima. I carabinieri del Nucleo radiomobile di Messina hanno arrestato il 23enne Fabrizio Carcione, già noto alle forze dell’ordine, ed il 24enne Ivan Bonanno, entrambi messinesi, ritenuti responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso.

Durante un servizio di controllo del territorio nel rione cittadino di San Giovannello, una pattuglia ha notato i due ragazzi viaggiare ad alta velocità a bordo di un'autovettura. I militari hanno deciso di fermare il veicolo e procedere al controllo degli occupanti trovando addosso a Carcione un coltello e 55 grammi di marijuana nascosti all’interno degli slip.

Anche la perquisizione a carico di Bonanno ha dato esito positivo: il ragazzo infatti nascondeva nella sua biancheria intima un involucro contenente poco più di 7 grammi di marijuana e 215 euro in contanti. La perquisizione a carico dei due è stata estesa anche alle rispettive abitazioni. P

Presso il domicilio del 23enne, i carabinieri hanno trovato, coltivate in vaso, 7 piante di canapa indiana di altezza superiore al metro con il materiale utilizzato per la loro coltura e l’attrezzatura necessaria per l’essiccamento delle infiorescenze. Inoltre, sono stati rinvenuti 3 barattoli in vetro contenenti ulteriori 32 grammi di marijuana ed un pezzo di hashish del peso di 10 grammi.

I carabinieri hanno pertanto arrestatoi due giovani per il reato di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed hanno sequestrato lo stupefacente rinvenuto per il successivo campionamento e le analisi di laboratorio. Carcione inoltre, dovrà rispondere anche del reato di porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Messina, i due arrestati sono stati tradotti presso le rispettive abitazioni in regime degli arresti domiciliari e questo pomeriggio sono comparsi davanti al giudice del Tribunale di Messina per l’udienza di convalida dell’arresto all’esito della quale a carico di Carcione è stata disposta la misura cautelare degli arresti domiciliari mentre a carico di Bonanno quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con l’obbligo di permanere in casa in orario notturno.

