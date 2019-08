Messina, l'assistenza agli studenti disabili non verrà garantita

Nessuna buona nuova sul servizio di assistenza per gli studenti disabili che frequentano le scuole medie superiori nel territorio provinciale di Messina.

Il bando per l'affidamento non è stato pubblicato e la dirigente ai Servizi sociali Annamaria Tripodo, che ha incontrato i sindacati assieme alla responsabile di settore Irene Calabrò, è stata molto chiara: il bando non può essere presentato perché si tratta di fondi trasferiti dalla Regione Sicilia non spesi nel 2018, finiti nell'avanzo di amministrazione.

"Pur avendo l'Ente ricevuto nel 2018 trasferimenti per un milione e 380 mila euro per l'affidamento del servizio - chiarisce la dirigente sindacale della Fiadel Clara Crocè - le somme sono insufficienti per coprire i costi da settembre a dicembre e non possono essere utilizzate per un problema tecnico-contabile".

