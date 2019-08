Rifiuti fuori orario, record di multe a Messina - Video

Nuovo record di multe per l'abbandono fuori orario o illecito di rifiuti in città. In una settimana, da sabato scorso e a ieri sera sono state 76 le infrazioni rilevate dalla polizia Municipale e quella Metropolitana. Con le nuove tariffe introdotte una decina di giorni fa, sono state inasprite di parecchio le sanzioni.

I vigili urbani hanno elevato 16 multe da 450 euro , 27 da 150 euro e 10 da 600 euro. La polizia Metropolitana ne ha elevate 23 da 450 euro. E dalla prossima settimana scatteranno nuove telecamere per bloccare chi getta in aree non destinate alla raccolta, i rifiuti

