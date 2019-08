Messina, a Contesse vietato fare il bagno ma in spiaggia ci sono le docce

Premessa indispensabile: collocare docce sulle spiagge pubbliche non dovrebbe neppure essere una scelta, ma un obbligo di civiltà, in una città di mare come la nostra. Però, fa bene il sindaco De Luca a ricordare ai “distratti” che finora nessun'Amministrazione comunale è riuscita nell'intento di dotare i litorali messinesi (non parliamo dei lidi privati ma degli spazi pubblici) di quelle minime strutture che si ritrovano in tutti gli altri Comuni della nostra provincia e dell'Isola.

E, dunque, ben vengano i dieci punti doccia installati, “in via sperimentale”, in alcune zone della città: sei tra Pace, Ganzirri e Torre Faro, due a Santa Margherita. E due a Contesse. Ed ecco, veniamo alle note dolenti.

