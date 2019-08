Travolta da uno scooter a Giardini Naxos, turista russa muore dopo due settimane di agonia

Dina Fedorovna Bortnik, 60 anni, non ce l'ha fatta e si è spenta all'ospedale “Cannizzaro” di Catania. Ha lottato per la vita per quasi due settimane in Rianimazione ma, alla fine, la malcapitata turista, una persona particolarmente stimata nel suo Paese, nativa di Vologda e direttrice al Vologda Drama Theater, si è dovuta arrendere ad un amaro destino.

La Bortnik, come scrive la Gazzetta del Sud in edicola, era uscita dall'albergo dove risiedeva, e si apprestava ad attraversare il lungomare Tysandros, ma è stata improvvisamente travolta da uno scooter Honda “Sh 300” guidato da un 19enne di Giardini Naxos. Il ragazzo aveva sul due ruote anche un bambino di 9 anni.

Dina Fedorovna Bortnik era stata trasportata d'urgenza all'ospedale “Cannizzaro” di Catania dove si è spenta.

