Sant'Agata di Militello, risponde a telefonata dall'ospedale: medico finisce in moto contro un cavallo

Ha riportato escoriazioni diffuse e la frattura di un paio di costole un quarantaseienne medico in servizio presso l'ospedale di Sant'Agata Militello coinvolto, sabato notte, in un grave e spettacolare incidente stradale.

L'uomo, riporta la Gazzetta del Sud in edicola, secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, viaggiava in sella al proprio scooter. Improvvisamente, a quanto sembra per rispondere ad una chiamata che gli è giunta proprio dell'ospedale, giunto all'altezza di contrada Orecchiazzi, sulla Provinciale che da Sant'Agata conduce a Militello Rosmarino, si è scontrato con un cavallo che vagava per la strada.

L'impatto è stato molto violento.

