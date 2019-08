Incidente in barca in Croazia: muore Vinci, manager di Sant’Agata. A bordo anche il sindaco Mancuso

Tragedia in Croazia dove un santagatese di 57 anni, Eugenio Vinci, è morto a seguito di una caduta nell'imbarcazione su cui viaggiava con un gruppo di amici.

Secondo una prima ricostruzione l'uomo, originario di Sant'Agata Militello, sarebbe caduto nella notte mentre si trovava nella propria cabina battendo violentemente la testa, ma non si escludono altre cause.

Il corpo è stato scoperto in mattinata quando l'intero gruppo ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, a causa pare di una intossicazione alimentare dopo aver cenato in un ristorante del luogo. Tutte le altre persone sono state ricoverate per le cure del caso.

Tra gli altri cinque ricoverati c'è anche Bruno Mancuso, sindaco del comune di Sant'Agata di Militello, amico del manager deceduto e due bambini di 11 e 3 anni.

Per ricostruire al meglio dinamica e cause della tragedia sono in corso le indagini della autorità locale.

