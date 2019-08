Stretto di Messina, dopo 6 anni si riaccende il pilone di Torre Faro

Oggi alle ore 21 sarà riacceso dopo oltre 6 anni il pilone di Torre Faro. Ad annunciarlo è il sindaco di Messina Cateno De Luca: «Lo Stretto tornerà ad essere illuminato grazie al suo monumento simbolo, tratto distintivo della Sicilia nel mondo».

«È un dato di fatto che al pari di costruzioni quali la Torre Eiffel, il Pilone di Torre Faro, con i suoi 232 metri di altezza, sia annoverabile tra i 5 tralicci monumentali ed elettrici al mondo - prosegue il sindaco -. Dal 2013, anno in cui si spegneva l’illuminazione del Pilone, per via dei costi di manutenzione e d’esercizio insostenibili, la nostra Amministrazione riaccende i riflettori su Torre Faro, consegnando alla città un impianto con una notevole riduzione sia in termini di impatto ambientale che di spesa».

Il dato più emblematico del nuovo impianto d’illuminazione riguarda due aspetti: la riduzione di anidride carbonica che passa da 116.800 kg/anno a 6.351 kg/anno e soprattutto la spesa annua, che da 35 mila euro passerà a meno di 2 mila euro.

© Riproduzione riservata