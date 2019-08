Messina, passi avanti in via Don Blasco: prima parte del cantiere prossima alla consegna

In via don Blasco, a Messina, il giorno della prima parziale consegna si avvicina a grandi passi. C'è almeno un mese di ritardo sulla tabella di marcia ma il troncone terminale, quello della via Franza, alla Zir, è quasi pronto per essere restituito alla città dopo oltre tre mesi di lavori. È la prima porzione del tragitto di quasi 4 km nella quale le ruspe hanno cominciato a lavorare e sarà la prima ad essere finita.

A fine mese quella che era la via Acireale sarà completata. La consegna non sarà quella definitiva perché prima della posa del tappetino d'asfalto superiore si attenderà ancora qualche mese. Ma intanto gli 800 metri di strada torneranno pienamente fruibili.

