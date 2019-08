Taormina, l'iter per la zona a traffico limitato: la delibera è pronta

La delibera è pronta e sta per arrivare in consiglio comunale. Poi sarà la volta della Giunta. Così il Comune di Taormina accelera l'iter per la futura attivazione di un sistema di controllo elettronico della viabilità mediante Ztl e telecamere.

Per l'iniziativa, che entrerà in vigore dal 2020, si stringono i tempi verso il relativo project financing e il sindaco Mario Bolognari ha annunciato ieri che «si stanno predisponendo le procedure finalizzate alla discussione in consiglio comunale e per il successivo passaggio che riguarderà l'Esecutivo». Questi due passaggi dovrebbero essere espletati, stando a quanto ipotizzato dal primo cittadino, nel mese di settembre.

