Ambulanti e accattonaggio, sit-in in piazza a Messina contro l'ordinanza del sindaco - Video

Un centinaio di persone per protestare contro le ordinanze del sindaco Cateno De Luca contro l’ambulantato e l’accattonaggio. Questa mattina, dalle 10.30, il sit-in organizzato dalla Rete anti-razzista messinese e dalla Comunità africana di Messina a Piazza Unione Europea ha consentito agli organizzatori e ai rappresentanti delle comunità africane che sono intervenute di esprimere il punto di vista dei destinatari dei provvedimenti sindacali. A far scattare il moto di protesta il video in cui la Municipale ha fatto sgomberare i mendicanti del Palacultura in diretta Facebook.

“Noi non siamo animali - ha detto Denis Okodugha, presidente della comunità nigeriana - finora non abbiamo avuto paura di camminare per le strade di Messina, ora invece l’abbiamo. Siamo qui pagando le tasse, con i documenti e tutta la libertà di vivere in questa città”.

Intorno alle 12 una delegazione dei manifestanti ha incontrato il vice sindaco Salvatore Mondello in Sala Giunta in un incontro privato finalizzato a chiedere maggiori diritti e investimenti nel settore delle politiche sociali.

