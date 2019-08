Giardini Naxos, giovane di Biancavilla accoltellato nella notte: è grave

Un ragazzo di Biancavilla di 22 anni è stato accoltellato nella notte tra il 15 e 16 agosto a Giardini Naxos. Il fatto è avvenuto poco dopo le tre in piazza Kalkis, dove il giovane si trovava insieme ad amici ed era uscito da un noto dancing della zona.

Il giovane è ora ricoverato in ospedale al San Vincenzo di Taormina, dove è stato trasportato nella nottata in condizioni critiche. Si trova in prognosi riservata.

L'aggressore che lo ha accoltellato per motivazioni ancora da accertare si è dato alla fuga. Sull'episodio di cronaca indagano i carabinieri di Taormina.

