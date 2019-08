Abusivismo edilizio a Vulcano, 18 persone denunciate

Diciotto persone denunciate per abusivismo edilizio. È questo il bilancio di una serie di controlli a tappeto, svolti nei giorni scorsi a Vulcano dai carabinieri della Stazione dell'isola eoliana.

Nel corso dei servizi, i militari dell'Arma, hanno proceduto, in primis, nei confronti una 53enne ed un 55enne, deferiti in stato di libertà all'Autorità giudiziaria per aver realizzato, nelle rispettive abitazioni, interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dei relativi permessi. I carabinieri hanno individuato un'abitazione in muratura e una dependance fuori terra in cemento, già oggetto di apposita ordinanza di demolizione del Comune di Lipari.

