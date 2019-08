Discariche e rifiuti a Barcellona, il "viaggio" di Legambiente tra le criticità ambientali della città

Non si ferma il viaggio della Legambiente del Longano tra le discariche selvagge e le criticità ambientali della città; un percorso iniziato questa volta dal ponte Termini e diretto fino alla via Salvatore Cattafi, passando per l'Arena Montecroci, una zona da cui si ammira un panorama spettacolare, incredibilmente immersa nel degrado ed abbandono più assoluto. Il punto di partenza è, dunque, il ponte Termini, in direzione della strada statale 113: prima del bivio di Sant'Antonio c'è una micro discarica.

Più avanti, qua e la buste di plastica, sfalci ed inerti. Il “viaggio” continua verso via Eolie e registra un'altra zona bersagliata dai vandali e una corposa presenza di rifiuti in aree di parcheggio.

© Riproduzione riservata

