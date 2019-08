Controlli di Ferragosto a Barcellona, denunciate 9 persone

Nel corso del fine settimana di “Ferragosto”, i carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno denunciato 9 persone nell'ambito di servizi straordinari di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno della guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e psicotrope e dello spaccio di sostanze stupefacenti nei luoghi della movida notturna.

I militari dell’Arma hanno deferito un 22enne per coltivazione di sostanze stupefacenti, in quanto trovato in possesso di una pianta di “canapa”. Una 21 enne ed un 22 enne, invece, sono stati deferiti in stato di libertà per guida senza patente perché mai conseguita.

Un 29 enne ed un 57 enne sono stati deferiti in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale di p.s.. Quattro automobilisti, inoltre, sono stati deferiti in stato di libertà per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o per essere risultati positivi all’assunzione di sostanze psicotrope;

Sei persone sono invece state segnalate alla locale Prefettura in quanto consumatori di sostanze psicotrope, poiché trovate in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti, detenute per uso personale, con il sequestro di 20 grammi di “marijuana”, 5 grammi di “hashish” e 4 grammi di “cocaina”.

Sono stati controllati, complessivamente, 79 automezzi e 137 persone e sono state contestate infrazioni al Codice della Strada che prevedono sanzioni penali e sanzioni amministrative (tra cui 4 per mancanza di copertura assicurativa e 3 per mancata revisione, con i sequestri amministrativi dei veicoli), e ritirate, in vista della successiva sospensione, due patenti di guida.

