Di nuovo insieme dopo 20 anni: la rimpatriata del Quinto Scientifico di Mistretta

A parte qualche capello bianco, il tempo con gli eterni ragazzi della Quinta A del Liceo Scientifico "Alessandro Manzoni" di Mistretta, nel Messinese, anno 1998/1999, si può dire che è stato più che clemente.

Si sono ritrovati a venti anni di distanza, tutti insieme, anche se molti di loro, per un motivo o per un altro, si sono sempre tenuti in contatto. Anche negli altri casi, però, nonostante il "silenzio", non c'è stato nessun tipo di imbarazzo, e anche se sembra retorica dirlo, sembrava davvero che vent'anni non fossero mai passati, ognuno con il suo "ruolo del liceo" e con la voglia di raccontare le proprie vite, con la presenza, graditissima, del mitico collaboratore scolastico di quegli anni, Michele Accidente.

Nella foto, da sinistra a destra: Ninni Catanzaro, Luigi Ansaloni, Paolo Manno, Gianluca Melandrino, Michele Accidente, Nina Lutri, Sebastiano Adamo, Enzo Nobile, Massimo Cannata, Salvatore Regalbuto, Betty Di Fazio, Lorenzo Mazzara, Salvatore Marinaro, Salvatore Mazzurco, Alessandro Giordano, Lavinia Provinzano, Giuseppe Iudicello.

