Differenziata a Messina, da domani la consegna dei contenitori nei condomini

Da domani, lunedì 19, il personale della società Inpost srl, incaricato della consegna dei contenitori per la raccolta differenziata, con l’assistenza della Polizia Municipale di Messina, si recherà nei condomini per effettuare il recapito.

In caso di rifiuto e/o assenza ingiustificata, alla consegna dei contenitori, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 85 dell’8 aprile 2019, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro. In caso di mancata esposizione della targa condominiale in area condominiale comodamente visibile dall’esterno, in violazione dell’ordinanza sindacale n. 122 del 23 aprile 2019, la multa sarà invece di 450 euro.

In caso di mancata comunicazione al dipartimento Entrate Tributarie del Comune di Messina, verrà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di 450 euro. In allegato il calendario della consegna di contenitori con l’elenco dei condomini del lotto sud, gli orari, gli indirizzi ed i nominativi degli amministratori pro tempore. Di seguito l’elenco dei condomini interessati, con il relativo indirizzo e il nome dell’amministratore.

Lunedì 19, dalle ore 9 alle 11, Zona Tremestieri: Condominio via Consolare Valeria 24, nella medesima via, Amministratore Aldo Saitta; Condominio Residence Alta Marea, via Veglia, Amministratore Mauro Arizzi; Condominio via Rotonda 30, nella medesima via, Amministratore Corvaia MCM; Condominio via Rotonda 32, nella medesima via, Amministratore Antonino Mondello; Condominio Pal. Chemi, via Stagno, Amministratore Manuela Bombaci; Condominio Gescal, S.S. 114 km. 6,400, Amministratore Francesco Fucile; Condominio Pal. Presti, S.S. 114 km. 5,800, Amministratore De Maggio (via Natoli 117); Condominio Stella D’Argento, S.S. 114 km. 5,800, Amministratore Cappello; Condominio Complesso Olimpo, via Roccamatore, Amministratore assenza riferimenti; Condominio via Roccamatore 21, nella medesima via, Amministratore assenza riferimenti; Condominio via Roccamatore 19, nella medesima via, Amministratore assenza riferimenti; Condominio via Roccamatore 7, nella medesima via, Amministratore assenza riferimenti; Condominio Pal. Bertuccelli, contrada Filangeri, Amministratore assenza riferimenti; Condominio Palazzina Bonaffini, S.S.114 km. 5,400, Amministratore Fabrizio Venuti.

Lunedì 19, dalle ore 9 alle 12, Zona Galati Marina: Condominio via Nazionale 36/B, nella medesima via, Amministratore Luigi Giacobbe; Condominio Ancelle Riparatrici, via Nazionale 48/G, Amministratore Giuseppe Pagliaro; Condominio Ancelle Riparatrici, via Nazionale 48/B, Amministratore Giuseppe Pagliaro; Condominio Coop 9 Aprile, via Nazionale 74/A, Amministratore Pantò; Condominio Stella Marina, via Stazione 32, Amministratore C. Trovato; Condominio Piazza Chiesa pal. 2, nella medesima piazza, Amministratore Luigi Giacobbe; via Risorgimento 8, Amministratore G. Antonazzo; Condominio OPOGEUM, S.S.114 km. 10,200, Amministratore Letterio Guglielmo; Condominio Pal. Ferrovie, S.S.114 km. 10,000, Amministratore Di Pietro; S.S.114 km. 9,550; S.S.114 km. 9,400.

Lunedì 19, dalle ore 9 alle 12, Zona Mili Marina: Condominio via Nazionale 87/A, nella medesima via, Amministratore Maria Grazia Munaò; Condominio via Nazionale 225, nelle medesima via, Amministratore Denaro; Condominio ADAR, contrada Scoppo 2, Amministratore Paolo De Grazia; Condominio Mini Palace, contrada Scoppo 2, Amministratore Giuseppe Lombardo; Condominio via Nazionale 294, nella medesima via, Amministratore Massimo D’Andrea; Condominio Le Terrazze sul Mare, via Nazionale 321, Amministratore Nicosia; Condominio Verde Mare, via Nazionale 300, Amministratore Pietro Burgo; Condominio BOFE, via Nazionale 323/M, Amministratore Rosa Virzì – ref. Villari; Condominio Le Sabbie Grigie, via Nazionale 323/R, Amministratore Maria Spadaro; Condominio La Conchiglia, via Nazionale 323/C, Amministratore Francesco Di Blasi; Condominio La Conchiglia, via Nazionale 323/B, Amministratore Francesco Di Blasi; Condominio Aquila, via Nazionale 316, Amministratore Claudio Romano; Condominio via Nazionale 325, nella medesima via, Amministratore Gaetano D’Angelo; Condominio Tropicana, via Nazionale 329, Amministratore Gregorio Lo Giudice; Condominio Perla Azzurra, via Nazionale 353, amministratore Caponetto; Zona Tremestieri: S.S. 114, 32 km. 7,200; S.S. 114, 34/A km. 7,300; Condominio Canneto 1, S.S. 114 km. 7,700, Amministratore Antonino De Luca; Condominio Canneto 2, S.S. 114 km. 7,700, Amministratore Antonino De Luca; Condominio Petrè, S.S. 114 km. 8,400, Amministratore Fabio Pino; Condominio La Gardenia, S.S. 114 km. 9,000, Amministratore Tobia Rinaldo; Condominio Residence Primavera, S.S. 114, Amministratore Aldo Saitta.

