Manager di S.Agata morto in Croazia, la salma rientra domani dalla Croazia

Rientrerà domani in Italia per fare ritorno in serata a Sant'Agata Militello la salma di Eugenio Vinci, 57enne manager santagatese scomparso martedì mattina a seguito dell'intossicazione da monossido di carbonio che l'ha colpito mentre si trovava insieme alla comitiva di amici, tra cui la propria famiglia, a bordo del caicco Atlantia, nelle coste della Dalmazia in Croazia.

Il feretro giungerà in aereo a Palermo e quindi nella serata di lunedì arriverà presso la Chiesa Madre di Sant'Agata Militello dove, a partire dalle 9 della mattinata di martedì, sarà possibile rendere visita fino alla celebrazione dei funerali prevista per le 17 dello stesso 20 agosto.

