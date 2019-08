Auto si ribalta sull'A20 fra Barcellona e Milazzo, grave una donna di 23 anni

Un grave incidente, a quanto pare autonomo, si è verificato ieri pomeriggio, intorno alle ore 15, sull'autostrada A/20, tra Barcellona e Milazzo, in direzione Messina.

Per cause in corso di accertamento, come riporta la Gazzetta del Sud in edicola, una “Seat Leon” con a bordo una famiglia di Barcellona, dopo aver oltrepassato il casello autostradale di Barcellona, ha capottato ed è finita nello spartitraffico.

Sull'auto viaggiavano quattro persone, padre e madre, rispettivamente di 25 e 23 anni, e due figli minori, rispettivamente di due mesi e di due anni. I quattro sono stati estratti dalle lamiere e trasportati al policlinico di Messina. Pare che le condizioni della donna siano le più gravi.

